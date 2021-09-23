«Попытка прикрыть ложь»: Нарышкин оценил заявление Скотленд-Ярда по делу Скрипалей

Фото: Администрация президента РФ

Заявления Скотленд-Ярда о причастности россиянина к делу Скрипалей являются попыткой отвлечь внимание общественности от «бегства» военных НАТО из Афганистана. Об этом рассказал в четверг, 23 сентября, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, Скотленд-Ярд пытается отвлечь общественность от «бегства» американских и британских военных из Афганистана, так как это — позор. Он подчеркнул, что в НАТО уже не могут поддерживать безопасность в разных регионах мира.

— На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую, — приводит РИА Новости слова Нарышкина.

Британская полиция предъявила обвинения еще одному россиянину по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери в 2018 году 21 сентября. В покушении на убийство Сергея Скрипаля, его дочери и в нескольких других преступлениях заочно обвинен Денис Сергеев, якобы являющийся сотрудником российских спецслужб.

Напомним, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Великобритании в 2018 году. По сообщению Лондона, попытка убийства была совершена с помощью нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к этому делу.

Позже прокуратура Британии предъявила Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения в покушении на убийство Скрипалей. При этом британская полиция не смогла предоставить доказательства причастности России к делу Скрипалей.

В апреле полиция Чехии объявила Александра Петрова и Руслана Боширова в розыск.