Победители программы «Миллион призов» направили 22 миллиона рублей на благотворительность

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Участники электронного голосования, которые стали победителями в акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», направили около 22 миллионов рублей на благотворительность. Об этом рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Свыше десяти миллионов рублей жители столицы направили фонду «Справедливая помощь Доктора Лизы», еще 8,7 миллиона рублей — фонду «Котодетки» и четыре миллиона рублей — фонду «Ника».

— По опыту прошлой акции мы видим, что она заметно стимулирует горожан поддерживать благотворительные фонды: многие победители перечисляют свой выигрыш на добрые дела. Сегодня участники всех четырех акций программы «Миллион призов» пожертвовали на благотворительность почти 62 миллиона рублей, — пояснил Пищелко.

В свою очередь исполнительный директор международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Рустамова отметила, что программа помогла фондам в сложный период пандемии коронавируса. На полученные средства фонд обеспечил продуктовой помощью многодетные семьи и нуждающихся пенсионеров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Всего были разыграны 37,5 тысячи призов, в том числе шесть однокомнатных квартир, 25 автомобилей, а также 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить в кафе, ресторанах, магазинах, аптеках или отправить на благотворительность. Всего за три дня розыгрыша призы выиграли 250 242 человека.

Одним из победителей розыгрыша «Миллион призов» стал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России выиграл 10 тысяч баллов.

Электронное голосование проходило в Москве с 17 по 19 сентября. Жители столицы голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, Мосгордумы — в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.