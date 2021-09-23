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Музей «Царицыно» отметит День своей истории бесплатными концертами

Ольга Маркова

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Музей «Царицыно» отметит День своей истории бесплатными концертами
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Музей-заповедник «Царицыно» 24 сентября приглашает москвичей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню истории музея.

Посетителей порадуют резиденты Лаборатории современной музыки Глеба Андрианова, которые зовут их на бесплатные концерты.

В атриуме Хлебного дома на концерте Laboratory of Сontemporary Music. Past Sample прозвучат произведения барочного композитора Карла Фридриха Абеля, написанные для виола да гамбы, а также сочинения современных композиторов в исполнении резидентов лаборатории.

В Оперном доме на концерте Laboratory of Сontemporary Music. Present Sample выступит перкуссионист Кирилл Ошеров с авторской программой на ханг-драме — инструменте, изобретенном в XXI веке. Зрители услышат произведения современных композиторов.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

В музее «Царицыно» в Большом дворце ранее открылась выставка «Театрократия. Екатерина II и опера» о становлении русского музыкального театра в XVIII веке. Театральность исторически определяет идентичность этого места, а в проекте «Театрократия» творческая группа его создателей нашла способ говорить об этом современным языком и выстраивать новые смыслы вокруг нашей музейно-театральной сущности.

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