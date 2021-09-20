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Выставка об опере эпохи Екатерины II открылась в музее «Царицыно»

Сергей Шахиджанян

Развлечения
Выставка об опере эпохи Екатерины II открылась в музее «Царицыно»
Фото: Сергей Шахиджанян
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В музее «Царицыно» в Большом дворце на втором этаже открылась выставка «Театрократия. Екатерина II и опера» о становлении русского музыкального театра в XVIII веке.

— Нам удалось собрать материалы из 27 российских музеев. Это первый музейно-театральный проект такого масштаба в музее-заповеднике «Царицыно»: выставка-фестиваль, в создании которой задействована большая команда кураторов и специалистов из музейной и театральной сфер. Выставка представляет императрицу Екатерину II как театрального деятеля, чьи взгляды и подходы к созданию театральных работ в XVIII веке очень созвучны тому, как мы воспринимаем театр в XXI веке. Музей-заповедник «Царицыно» — это настоящий театр архитектуры и ландшафтного дизайна, — рассказала «ВМ» директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Театральность исторически определяет идентичность этого места, а в проекте «Театрократия. Екатерина II и опера» творческая группа его создателей нашла способ говорить об этом современным языком и выстраивать новые смыслы вокруг нашей музейно-театральной сущности, добавила Фокина.

В экспозиции Большого дворца музея «Царицыно» впервые будут показаны ранее не выставлявшиеся в таком объеме материалы, связанные с екатерининской оперой, предоставленные Государственным Эрмитажем, Государственным историческим музеем, Государственной Третьяковской галереей, музеем-усадьбой «Кусково», Российским государственным архивом древних актов, ГМИИ имени А. С. Пушкина, государственным музеем-заповедником «Царское Село», Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина, государственным музеем-заповедником «Петергоф», Музеем архитектуры имени А. В. Щусева и многими другими.

— Для нас специально в Эрмитаже расшили несколько альбомов с эскизами театральных декораций, ранее не показывавшихся публике, а рядом мы поместили уже гравюры с изображениями того, как это выглядело во время спектаклей, — рассказала Анна Корндорф, куратор выставки. — Также можно побыть и рабочим сцены театра екатерининских времен: покрутить ручку шумовой машины со звуком морского прибоя и «вызвать» дождь при помощи другого подобного устройства.

Выставка состоит из нескольких тематических залов — «Опера как удовольствие», «Опера как политика», «Опера как смерть», рассказывающих о том, насколько высок был уровень театра, особенно императорского, в России того времени. Опера была неотъемлемой частью придворной и культурной жизни во многих странах того времени. Причем во время представлений использовались многочисленные сложные механизмы: со сцены лился дождь, работали фонтаны, особый механизм имитировал волны на море. Все это представлено на выставке.

В конце выставки зрителям предлагается посмотреть VR-спектакль, когда, надев специальные очки и наушники, можно прослушать фрагменты опер и рассказы об истории театрального искусства времен царицы Екатерины.

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