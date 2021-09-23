Глава Moderna заявил, что пандемия COVID-19 закончится осенью 2022 года

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Пандемия коронавируса может завершиться осенью 2022 года при нарастающих темпах вакцинации. Об этом рассказал в четверг, 23 сентября, генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель.

По его словам, в настоящее время в мире нарастает производство вакцин.

— Если вы посмотрите на расширение производственных мощностей в масштабах всей отрасли за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы все на этой Земле могли быть вакцинированы, — отметил Бансель.

Он подчеркнул, что отказавшиеся от вакцинации переболеют коронавирусом, так как в мире доминирует индийский штамм, который быстро распространяется, пишет РИА Новости.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.