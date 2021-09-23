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Путин встретится с Шойгу и Лавровым после выборов в Госдуму

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Выборы-2021
Политика
Путин встретится с Шойгу и Лавровым после выборов в Госдуму
Фото: Администрация президента РФ

Президент Владимир Путин после прошедших выборов в Госдуму встретится с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом рассказал в четверг, 23 сентября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кроме того, Путин проведет встречу с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Данные политики находились в первой пятерке федерального списка партии «Единая Россия» во время выборов.

— Встречи действительно планируются, — подтвердил Песков.

По предварительным данным, Путин также планирует 25 сентября провести встречу с лидерами прошедших в Госдуму партий, пишет РБК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

По итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», а также у «Гражданской платформы» и «Партии Роста».

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.

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