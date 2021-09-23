Биологический музей позвал на выставку «Дружные хвосты»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Биологический музей имени Тимирязева 2 октября приглашает москвичей и гостей столицы на выставку грызунов «Дружные хвосты».

Перед посетителями предстанут хомяки, морские свинки, белки дегу и песчанки. Здесь можно узнать, что хомяк живет в лесостепи и достигает в длину 30 сантиметров, запасает на зиму до 90 килограммов корма, а разные сорта семян складывает отдельно.

Домашние хомячки — сирийские, джунгарские, хомячки Кэмпбелла и Робовского. Всех их можно будет рассмотреть на выставке.

Кроме того, гости выставки увидят информационный стенд о помощи лабораторным животным. В программе также лекции о гуманном и правильном содержании грызунов.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

А на следующий день, 3 октября, в музее пройдет праздничная программа «Самый теплый день», приуроченная ко Дню старшего поколения.

Посетители смогут принять участие в постановке спектакля в теневом театре и мастер-классах, посмотреть мультфильмы и поиграть. В оранжерее можно полюбоваться экзотическими растениями и задать вопрос о том, как правильно за ними ухаживать. А еще ботаник расскажет о самых необычных видах варенья.