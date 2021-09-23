Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Биологический музей позвал на выставку «Дружные хвосты»

Ольга Маркова

Развлечения
Биологический музей позвал на выставку «Дружные хвосты»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Биологический музей имени Тимирязева 2 октября приглашает москвичей и гостей столицы на выставку грызунов «Дружные хвосты».

Перед посетителями предстанут хомяки, морские свинки, белки дегу и песчанки. Здесь можно узнать, что хомяк живет в лесостепи и достигает в длину 30 сантиметров, запасает на зиму до 90 килограммов корма, а разные сорта семян складывает отдельно.

Домашние хомячки — сирийские, джунгарские, хомячки Кэмпбелла и Робовского. Всех их можно будет рассмотреть на выставке.

Кроме того, гости выставки увидят информационный стенд о помощи лабораторным животным. В программе также лекции о гуманном и правильном содержании грызунов.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

А на следующий день, 3 октября, в музее пройдет праздничная программа «Самый теплый день», приуроченная ко Дню старшего поколения.

Посетители смогут принять участие в постановке спектакля в теневом театре и мастер-классах, посмотреть мультфильмы и поиграть. В оранжерее можно полюбоваться экзотическими растениями и задать вопрос о том, как правильно за ними ухаживать. А еще ботаник расскажет о самых необычных видах варенья.

Читайте также:
МузеиВыставкиЖивотные
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте