При столкновении скорой и легковушки на юге Москвы пострадал ребенок

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Россия, Москва, улица Генерала Белова, 33А Карта всех событий

При столкновении автомобиля скорой медицинской помощи и кроссовера на пересечении улицы Генерала Белова и Орехового бульвара травмы получила 16-летняя пассажирка скорой. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

В ведомстве отметили, что автомобиль скорой помощи, двигающийся по Ореховому бульвару, выскочил на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с автомобилем, который ехал со стороны улицы Генерала Белова.

От удара автомобиль скорой помощи опрокинулся.

— В результате столкновения пострадала 16-летняя девочка-пациент, находящаяся в автомобиле скорой медицинской помощи, которую с предварительным диагнозом «ушиб живота» госпитализировали в медучреждение, — говорится в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

В настоящее время медики осматривают водителя второго автомобиля. Движение на перекрестке регулируют сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого об аварии рассказали в столичном департаменте транспорта, опубликовав фотографию с места события.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

21 сентября в столичной Госавтоинспекции сообщили, что смертельная авария с участием водителя такси произошла на шестом километре МКАД. По предварительным данным, примерно в 23:20 на четвертой полосе от края проезжей части произошло «мелкое» ДТП с участием автомобилей Hyundai (такси) и Volkswagen.

После этого водитель такси вышел на проезжую часть и на него совершил наезд водитель Skoda, также являющийся таксистом. Мужчина, как уточнили в ведомстве, скончался от полученных травм.