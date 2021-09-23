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Новый жилой комплекс возведут на Симоновской набережной

Анастасия Волоснова

Город
Новый жилой комплекс возведут на Симоновской набережной
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Симоновская набережная Карта всех событий

Новый жилой комплекс возведут на Симоновской набережной в Даниловском районе Москвы. Об этом рассказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, расположение зданий повторит изгибы Москвы-реки.

— Это довольно важная локация: комплекс расположен рядом с рекой, Автозаводской улицей и ТТК, и его облик сильно влияет на вид как с реки, так и со стороны города. Авторы отталкивались от образа прибрежных скал, оформив дома в чередовании светлых и темных слоев серого кирпича, — добавил Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что четыре возвышения переменной этажности позволят разнообразить архитектуру региона. Главный блок будет расположен по оси изгиба реки. Остальные три корпуса будут указывать на направления реки вдоль движения по набережной.

В пятницу, 17 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что свыше 45 новых спортивных объектов возведут в Москве до конца 2023 года.

По его словам, с начала 2021 года в городе ввели в эксплуатацию 15 сооружений для спортивных занятий.

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