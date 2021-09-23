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Кабмин не поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам в России

Анастасия Волоснова

Общество
Кабмин не поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Кабмин РФ не поддержал законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответсвующее заключение кабмина было опубликовано в четверг, 23 сентября, в думской электронной базе.

В документе говорится, что данный проект требует дополнительных расходов, однако в предложении не было указано, какие средства их будут покрывать.

В кабмине напомнили, что ранее уже трижды выдавалось отрицательное заключение на законопроекты с аналогичным предложением. Они поступали в правительство в 2017, 2019 и в 2020 годах, пишет Интерфакс.

22 сентября глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что индексация страховых пенсий в 2022 году в России составит 5,9 процента. Планируемая в следующем году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета на уровне 5,9 процента, добавил он.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера, таким образом, составит в 2022 году 18 521 рубль. При этом в 2023-м он достигнет суммы 19 477 рублей, а в 2024 году — 20 469 рублей, заключил министр.

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