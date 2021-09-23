Москвичам рассказали о дальнейшем развитии транспорта в столице

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Российский университет транспорта (МИИТ) в текущем году отмечает свое 125-летие. Именно в этом учебном заведении готовят будущих высококвалифицированных специалистов транспортной отрасли Москвы. Ректор РУТ (МИИТ) Александр Климов рассказал, чем занимаются студенты университета и что ждет транспортную систему Москвы в будущем.

На сегодняшний день в вузе обучается более 35 тысяч студентов. Седьмая часть из них — по целевому направлению. Университет обучает будущих машинистов, начальников станций, логистов, строителей и диспетчеров. Большая часть выпускников связывает свою жизнь с транспортной сферой. Около половины из них работает в московском транспортном узле.

Среди абитуриентов наиболее популярны специальности, связанные с информационными технологиями. Так, на специализацию «информационная безопасность» в этом году было подано более двух тысяч заявлений на 21 бюджетное место.

— Мы запустили новый научно-образовательный центр — Высшую инженерную школу. В первом наборе — более 200 студентов. В будущем им предстоит решать задачи, которые стоят перед транспортной системой Москвы. Выпускники смогут анализировать транспортные потоки, проектировать транспортную структуру в крупных городах, создавать мобильные приложения. Благодаря сотрудничеству с Департаментом транспорта города Москвы программы обучения опираются на реальные ситуации и проекты, —сказал ректор университета.

В этом году в РУТ (МИИТ) появилось новое направление — дизайн на транспорте. В Высшей инженерной школе студенты учатся разрабатывать дизайн-проекты станций, пересадочных узлов и транспортных средств. Также сотрудники вуза участвовали в работе по аналитическому обеспечению создания нового вокзала Восточный. На данный момент университет вовлечен в проект развития МЦД.

— Транспортные системы будущего станут беспилотными. Чтобы перевозить больше пассажиров и грузов, мы должны максимально сокращать интервалы движения поездов, автомобилей, судов. Чем короче интервалы движения, тем больше оснований передать управление цифровой системе. Также считаю предопределенным развитие беспилотных технологий в автомобильном транспорте. Дороги будущего должны обладать интеллектом и помогать беспилотным автомобилям быть безопасными, — отметил Алексндр Климов.

Кроме этого, ректор университета предположил, что в будущем благодаря массовому переходу на электрический транспорт улучшится экологическая обстановка в Москве. Также он поделился мнением о том, что в столице должны курсировать круглогодичные речные судна. Речной транспорт позволит сократить время передвижения по некоторым маршрутам, а в будущем на нем можно будет использовать технологии автономного судовождения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Регулярные маршруты речного транспорта вернутся в Москву в 2022 году. Электрический речной трамвай будет называться «Синичкой». Название для него выбрали участники голосования на платформе «Активный гражданин».

С этой недели в честь 125-летия Российского университета транспорта на серой ветке метрополитена начал курсировать новый состав. Внутри вагонов — основные вехи развития РУТ (МИИТ): от Императорского московского инженерного училища до крупнейшего отраслевого университета страны с 350 тысячами выпускников. Как сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы, тематический поезд будет курсировать в течении полугода.