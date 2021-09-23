Продление Троицкой линии метро до станции «ЗИЛ» повысит комфорт пассажиров

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция ЗИЛ Карта всех событий

Продление Троицкой линии метро от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ» улучшит транспортную инфраструктуру ближайших районов. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, пересадочный узел между станциями «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий метро и МЦК сделает проезд пассажиров более комфортным.

— Кроме того, будет решен вопрос с транспортной доступностью развивающихся территорий ЗИЛа, что предоставит горожанам новые маршруты передвижения и значительно снизит нагрузку на наземный городской транспорт, — отметила Юлиана Княжевская.

Протяженность нового участка составит два километра. Местные жители смогут пересаживаться с одной линии на другую, выбирая удобный маршрут.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что для водителей открыто 65 процентов участков системы хордовых магистралей в столице. Создание хордовой системы скоростных магистралей — главный мегапроект развития дорожно-транспортного каркаса столицы.

Хорды соединят периферийные области города и позволят снизить общую нагрузку на улично-дорожную сеть в центре, а также на МКАД и ТТК. По расчетам специалистов, хордовая система на 20 процентов эффективнее замкнутой кольцевой.