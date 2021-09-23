В России из-за пандемии вырос спрос на грумеров

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

За год количество вакансий, предполагающих работу с животными, возросло на 14 процентов. Этой осенью наибольший спрос наблюдается на услуги грумеров, ветеринарных консультантов и ассистентов ветврача, а также телятниц и кинологов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в сервисе Зарплата.ру.

По данным аналитиков, наибольший рост доходов в августе был отмечен у грумеров — специалистов, профессионально ухаживающих за животными.

— Лидерами по росту заработной платы в августе стали грумеры: их доход составил 48 500 рублей, это на четверть больше, чем год назад, — рассказали в сервисе.

В компании связали высокую востребованность грумеров с тем, что люди стали чаще бывать дома из-за пандемии и начали уделять больше внимания питомцам. В крупных городах появились специализированные груминг-салоны.

Немного меньше в августе платили вожатым служебных собак: 42 500 рублей — рост 14 процентов по сравнению с прошлым августом. Зарплата зоотехников составила 37 500 рублей (рост 9 процентов), а работников по уходу за животными — 29 500 рублей при росте в 8 процентов.

Востребованы и другие специалисты, работающие с животными, сообщили эксперты.

— Осенью 2021 года большой спрос также наблюдается на ветеринарных консультантов и ассистентов ветврача, кинологов и телятниц, — рассказали в сервисе.

При этом рост доходов работников, занятых на сельхозпредприятиях, связан с нехваткой кадров. Таким предприятиям остро нужны ветеринары, зоотехники и другие специалисты по работе с животными, поэтому они готовы повышать зарплаты.

По большинству подобных вакансий в сельском хозяйстве рост составляет 7–9 процентов, отметили аналитики.