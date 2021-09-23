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Критик Соседов не согласен с обвинениями в адрес Моргенштерна из-за стрельбы в Перми

Виктория Храменкова

Общество
Критик Соседов не согласен с обвинениями в адрес Моргенштерна из-за стрельбы в Перми
Фото: instagram/morgen_shtern

Рэпера Алишера Моргенштерна обвинили в причастности к трагедии в Перми. Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал данное высказывание директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. По словам критика, нельзя напрямую обвинять артиста.

Моргенштерн был причислен к участникам кампании, распространяющей в социальных сетях связанную с насилием и шок-контентом информацию. Пермский стрелок являлся поклонником музыканта.

— Шоу-бизнес и его отрицательные герои, конечно же, влияют на сознание и мировоззрение подростков и не только. Но так, впрямую обвинять Моргенштерна, конечно, нелепо и дико. Его вина может быть только сильно-сильно косвенной, — сообщил Сергей Соседов в беседе с информационным порталом Life.

По словам Соседова, можно любого артиста обвинить в трагедиях, потому что в творчестве каждого можно разглядеть пропаганду, пишет телеканал 360.

— Но это, повторяю, косвенная вина. В принципе, если такое обвинение было сделано публично, Моргенштерн вправе подать на Мизулину в суд, — заключил музыкальный критик.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Занятия в университете отменены до 27 сентября.

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