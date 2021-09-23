«Ведь вы не с Поволжья»: Васильев объяснил правила поведения за шведским столом

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Историк моды и эксперт в области этикета Александр Васильев рассказал, как следует себя вести на завтраке, обеде или ужине в формате шведского стола.

— Заставлять все тарелками неприлично, ведь вы приехали не с Поволжья. Это шведский стол, и всегда можно подойти. Возьмите закуски, но не складывайте в одну тарелку закуски, горячее и пирожные. Лучше сделать три захода. Кроме этого, это отличная возможность познакомиться: чем чаще вы подходите к шведскому столу, тем больше на вас смотрят, тем больше глаз вас изучает. Лучше прийти несколько раз, показать свои туфли, платье, — рекомендует Васильев в интервью для YouTube-канала «Class — портал про знание».

Эксперт объясняет, что заставлять стол блюдами, как на семейном обеде, не стоит: у каждого за столом должна быть своя тарелка, из которой он ест.

— Не делайте центр стола закусочным, если это шведский стол. Официант должен менять вам тарелки, — рассказывает Васильев.

Если вы сами организовываете у себя дома званый обед или ужин, спрашивать о вкусовых предпочтениях гостей не стоит. Если приглашенные являются людьми из близкого круга, нужно уточнить, что именно они не едят. Если хозяева не угадали с едой, и вы не можете есть то или иное блюдо, не нужно говорить, что вы это не едите или что еда невкусная.

— Если вам подают что-то, что вы не можете есть по разным причинам, вы можете сказать: «Я не голодна» или «У меня не вполне хорошо работает желудок». Валите всю вину на себя, — советует эксперт.

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