Видео, как парень выскакивает из двигающегося с открытыми дверями лифта, появилось в Сети

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Братиславская улица Карта всех событий

В одной из многоэтажек Москвы лифт уехал с открытыми дверями наверх. Молодые люди вовремя успели выскочить из кабины. Соответствующее видео опубликовали в одном из новостных Telegram-каналов.

Уточняется, что инцидент, который едва не завершился трагедией, произошел в многоэтажке на улице Братиславской.

В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве корреспонденту «ВМ» заявили, что ведомство организовано проведение доследственной проверки.

— Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключил представитель пресс-службы.

7 сентября сообщалось, что в Красногорске из-за неисправности лифта пострадала девушка. По ее словам, во время нахождения в лифте она почувствовала запах гари. В какой-то момент лифт резко поехал вверх, в результате чего девушка упала.

Позже она очнулась с окровавленным лицом. Лифт не стал останавливаться на ее этаже и быстро поехал вверх, до 43-го этажа.

31 августа лифт, с находившимися внутри женщиной и четырехмесячным ребенком, пролетел пять этажей.