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Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Минздрав России поступил пакет документов на регистрацию вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» для профилактики коронавирусной инфекции у подростков. В ближайшее время документы направятся на экспертизу. После этого будет принято решение о регистрации препарата, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

— В Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». В соответствии с установленной процедурой документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата, — заявил РИА Новости Кузнецов.

Также помощник министра здравоохранения напомнил, что в настоящее время в России зарегистрированы уже два препарата от Центра Гамалеи — двухкомпонентный «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и однокомпонетный «Спутник Лайт». Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

23 сентября Российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободно передвигаться из-за непризнания вакцинации «Спутником V» в ЕС. Привитые вакциной Pfizer делегации не имеют подобных ограничений.

Ранее глава Moderna Стефан Бансель заявил, что пандемия коронавирусной инфекции может завершиться осенью 2022 года при нарастающих темпах вакцинации.

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