Более 40 новостроек по реновации введут до конца года в Москве

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Еще 44 новостройки по программе реновации введут в эксплуатацию до конца года в Москве. Об этом рассказал в четверг, 23 сентября, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов газете «Ведомости».

По его словам, всего в 2021 году уже ввели в эксплуатацию 53 жилых дома.

— Лидерами по количеству жилых домов, которые одновременно возводят в административных округах столицы, являются Юго-Восточный (22 дома), Юго-Западный (21 дом), Восточный и Северо-Восточный округа — по 20 домов в каждом, — отметил Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что на юго-востоке столицы уже ввели 23 дома по реновации, на северо-востоке — 21 дом и на западе — 20 домов.

В среду, 22 сентября, первый заместитель председателя Москомархитектуры и главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что многоэтажный дом по программе реновации жилья на Перовской улице оформят в серых и песочных тонах. Он будет состоять из шести секций, выстроенных в форме буквы «п».