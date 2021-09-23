В Царицыне начали расселять дома по программе реновации

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Россия, Москва, Кавказский бульвар, 40к2 Карта всех событий

Расселение двух первых домов района Царицыно стартовало 23 сентября. Планируется, что всего в районе по программе реновации расселят 141 жилой дом. Новые квартиры получат почти 40 тысяч москвичей.

Жители пятиэтажек на Ереванской улице переселятся в новостройку, расположенную на этой же улице. Почти все жильцы старых домов уже определились с новыми квартирами. Они переедут в соседний новый дом и будут пользоваться уже привычной им инфраструктурой, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— В двух старых пятиэтажках на Ереванской улице проживают 357 человек (141 семья). С квартирами в соседней новостройке уже определились 336 человек (135 семей). В ближайшее время с ними свяжутся сотрудники департамента городского имущества и пригласят для заключения соответствующих договоров. Остальные граждане продолжают осматривать предложенное жилье. О своем согласии на переезд они могут сообщить в центр информирования, расположенный на первом этаже нового дома, — приводит слова Максима Гамана официальный сайт мэра Москвы.

Новостройка на Ереванской улице была построена в рамках программы реновации в 2021 году. На первом этаже дома разместятся помещения общественного назначения. Также в здании есть подземный паркинг. В благоустроенном дворе размещаются детская и спортивная площадки. Станция метро «Царицыно» расположена в десяти минутах ходьбы от дома.

— Для организации волнового переселения по программе реновации жителей Царицына в этом районе подобрано 15 стартовых площадок, на которых построят 230 тысяч квадратных метров жилья. Помимо дома на Ереванской улице, заселение которого ведется в настоящее время, еще два дома введены в эксплуатацию, на трех объектах идут строительно-монтажные работы, а девять — проектируются, — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Ранее сообщалось, что жителям трех пятиэтажных домов в Царицыне предложат равнозначные квартиры в конце 2021 года. Москвичи, которые в настоящее время проживают в домах по адресам Кавказский бульвар, дом 40, корпус 2, и дом 42, корпус 2, улица Кантемировская, дом 41, переедут в новые дома в шаговой доступности.