Андрей Бочкарев: В Москве откроют северный дублер на Кутузовском проспекте

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Запуск движения по северному дублеру Кутузовского проспекта улучшит транспортную доступность районов Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский Парк. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня в рамках проекта северного дублера Кутузовского проспекта, который реализуется концессионером, ведутся работы по строительству основного хода трассы, съездов с Молодогвардейской развязки и моста через Москву-реку. Готовность новой вылетной магистрали, которая пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца, составляет 18 процентов, — заявил заместитель мэра.

Как отметил Андрей Бочкарев, на дороге будет по три полосы для движения в каждую сторону, которые будут сужаться до двух полос на мосту через Москву-реку.

— Внутри МКАД северный дублер Кутузовского проспекта пройдет вдоль путей первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) по территории промзон, магистраль улучшит транспортную доступность районов Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский Парк, — добавил Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, Москва предоставляет точки выхода и входа на трассу: отремонтирована часть Молодогвардейской развязки, ведутся ремонтные работы многоуровневой развязки на пересечении дублера с Шелепихинской набережной и ТТК, также реконструируют Старо-Рублевский путепровод и путепровод на улице Барклая, чтобы оборудовать под ними новую трассу.

— Порядка 5 километров основного хода пройдет по искусственным сооружениям. Основная сложность новой магистрали в плотном прохождении вдоль железной дороги, поэтому проектировщики реализовали фактическое совмещение автомобильной магистрали и железнодорожной ветки, что позволило вписать масштабный объект в сложившуюся застройку, — сообщил Андрей Бочкарев.

Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова отметила, что одним из главных элементов северного дублера Кутузовского проспекта станет арочный мост, который протянется через Москву-реку и соединит деловой центр «Москва-Сити» с противоположным берегом. Для создания асимметричного сооружения используются современные расчетные комплексы. Особенности геометрии также усложнили процесс надвижки пролетного строения. Сейчас строительные работы завершены на 52 процента.