Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Тела полицейского и девушки обнаружили в квартире в Красногорске

Анастасия Колоскова

Происшествия
Тела полицейского и девушки обнаружили в квартире в Красногорске
Фото: СК РФ

В одной из квартир Красногорска были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков насильственной смерти. Об этом в четверг, 23 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, инцидент произошел в красногорском микрорайоне Опалиха. В квартире криминалисты обнаружили свертки с веществом белого цвета, которое отправили на экспертизу. Отмечается, что в помещении не было следов борьбы.

В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой прояснят причину смерти погибших.

— Опрошена хозяйка квартиры, истребована характеризующая документация на погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила Ольга Врадий.

По данным некоторых СМИ, мужчина может быть сотрудником полиции.

Недавно недалеко от магазина на Псковской улице в Москве прохожие обнаружили тела двух мужчин и женщины без признаков жизни. Приехавшие на место медики констатировали смерть 50-летнего и 62-летнего мужчин. 67-летнюю женщину удалось реанимировать.

Читайте также:
Следствиепогибшиегород Красногорск
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте