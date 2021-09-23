Тела полицейского и девушки обнаружили в квартире в Красногорске

Фото: СК РФ

В одной из квартир Красногорска были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков насильственной смерти. Об этом в четверг, 23 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, инцидент произошел в красногорском микрорайоне Опалиха. В квартире криминалисты обнаружили свертки с веществом белого цвета, которое отправили на экспертизу. Отмечается, что в помещении не было следов борьбы.

В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой прояснят причину смерти погибших.

— Опрошена хозяйка квартиры, истребована характеризующая документация на погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила Ольга Врадий.

По данным некоторых СМИ, мужчина может быть сотрудником полиции.

Недавно недалеко от магазина на Псковской улице в Москве прохожие обнаружили тела двух мужчин и женщины без признаков жизни. Приехавшие на место медики констатировали смерть 50-летнего и 62-летнего мужчин. 67-летнюю женщину удалось реанимировать.