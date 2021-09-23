Андрей Бочкарев заявил, что 126 новостроек переданы под заселение по реновации в Москве

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице по программе реновации жилья переданы под заселение 126 новых домов. Об этом в четверг, 23 сентября, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время по программе реновации введены в эксплуатацию 145 домов, из которых 113 площадью более 1,5 миллиона квадратных метров переданы под заселение. В ближайшее время стартует очередная волна переселения. Таким образом, общее количество новостроек возрастет до 126 домов, — рассказал он.

В городе проектируются около 300 объектов, а их площадь составляет 5,4 миллиона квадратных метров. Новое жилье в столице уже получили более 39 тысяч человек.

— Уведомления о скором переезде будут направлены жителям 47 домов, где проживают 7,5 тысячи человек. Основная волна переселения придется на 30 сентября, когда начнут работу центры информирования. Заселение некоторых корпусов придется на первые числа октября, — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

До этого сообщалось, что расселение двух первых домов района Царицыно стартовало 23 сентября. Планируется, что всего в районе по программе реновации расселят 141 жилой дом. Новые квартиры получат почти 40 тысяч москвичей.