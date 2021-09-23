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Технологическую долину МГУ обеспечат необходимой мощностью энергетики столицы

Виктория Храменкова

Город
Технологическую долину МГУ обеспечат необходимой мощностью энергетики столицы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Технологическая долина МГУ будет обеспечена необходимой мощностью. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 23 сентября.

— В настоящее время ведется работа по реализации проекта развития территорий МГУ имени М. В. Ломоносова, он включает строительство новых научных кластеров, деятельность которых потребует дополнительных энергомощностей и создания соответствующей инфраструктуры — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он также сообщил, что планируется построить восемь распределительных трансформаторных подстанций, а также проложить дополнительные питающие кабельные линии, протяженность которых составит более 113 километров.

Также заместитель мэра подчеркнул, что работы на объекте начнутся уже в декабре 2021 года.

— Технологическое присоединение новых объектов главного вуза страны будет выполнено с применением оборудования 20 кВ. Его основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности, что важно при организации электроснабжения крупных городских объектов, — добавил Бирюков.

Новый научный квартал обеспечат электроэнергией по второй категории надежности. Если возникнет технологическое нарушение на одной линии, то напряжение автоматически будет подано по резервной.

Ранее было принято решение по проведению работ по обеспечению здания МГТУ имени Баумана электроэнергией с резервом. Там расположится зеленый парк и благоустроенная площадь.

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