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Врач рассказал о малоизученном вирусе, которым заболевают дети во всем мире

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач рассказал о малоизученном вирусе, которым заболевают дети во всем мире
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Малоизученный респираторно-синцитиальный вирус (RSV), которым массово заражаются дети по всему миру, — это сезонное инфекционное заболевание. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков.

По словам медика, RSV известен медицине давно, и чаще всего он поражает детей до пяти лет:

— Это обычная острая респираторная вирусная инфекция. Она появилась не сегодня и не вчера. Его фиксировали не только за рубежом. В России дети им ежегодно болеют.

По словам педиатра, сейчас в мире начался сезон RSV, поэтому число заболевших возросло:

— Опасен этот вирус тем, что может вызывать отечность, обструкцию дыхательных путей, обструктивный бронхит и облитерирующий бронхиолит.

При заболевании RSV используют стандартную противовирусную терапию. Ее, как заметил врач, применяют при гриппе и иных видах ОРВИ:

— Вирус требует настороженного отношения, поскольку вакцина от него до сих пор не разработана. Особых профилактических мер тоже не существует. Болезнь способна вызвать тяжелые осложнения и последствия в виде отита, гайморита, обструктивного бронхита, бронхиолита.

Однако RSV, уточнил врач, в отличие от коронавируса и гриппа, не приводит к летальным исходам.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что в мире накоплен небольшой опыт по разработке профилактических мер для предотвращения тяжелого течения RSV у детей. Основными способами защиты врач назвал соблюдение гигиенических мер в быту: мытье рук, соблюдение дистанции, ограничение контактов во время эпидсезона.

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