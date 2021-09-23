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Минобороны РФ опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства страны

Михаил Алимов

Политика
Минобороны РФ опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства страны
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

В российском Минобороны опровергли заявление эстонских вооруженных сил о пересечении отечественным самолетом воздушной границы прибалтийского государства.

— Экипаж самолета А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации, — передает сообщение военного ведомства РИА Новости.

Полет проходил по заранее установленному маршруту, а российские пилоты находились на связи с эстонскими диспетчерами. Кроме того, на борту судна был включен транспондер.

До этого Эстония обвинила РФ в том, что самолет А-50 пересек воздушную границу страны. Российского посла в Эстонии Александра Петрова вызвали в МИД страны, где вручили соответствующую ноту. Отмечается, что, по данным эстонских военных, этот случай стал уже шестым за последний год.

2 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у прибалтийских стран нет оснований бояться действий России. По его мнению, страх, который испытывают Эстония, Латвия и Литва, не является обоснованным.

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