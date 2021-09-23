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Прокуратура контролирует результаты проверки после инцидента с курьером, сбившим коляску в Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Прокуратура контролирует результаты проверки после инцидента с курьером, сбившим коляску в Москве
Фото: Прокуратура Москвы
22/25, Елецкая улица, Москва, Россия Карта всех событий

Прокуратура поставила на контроль результаты проверки по факту инцидента с годовалым ребенком на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 23 сентября.

— Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента с малолетним на юге столицы, — заключили в пресс-службе ведомства.

В четверг, 23 сентября, велокурьер в Москве наехал на коляску с ребенком. Инцидент произошел недалеко от дома 22/25 на улице Елецкой.

Вероятнее всего, он не успел затормозить на мокрой дороге. В результате столкновения с велосипедистом коляска с ребенком перевернулась.

Мать ребенка сразу же бросилась в драку. Чуть позднее прохожие помогли поставить коляску обратно на колеса.

В пресс-службе ГУ МВД по городу рассказали, что пострадавший от столкновения с курьером на велосипеде ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Совершившего наезд курьера полицейские доставили в ОВД.

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