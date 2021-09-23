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Более 250 тысяч проголосовавших онлайн москвичей получили призы

Михаил Алимов

Сюжет: 

Выборы-2021
Город
Более 250 тысяч проголосовавших онлайн москвичей получили призы
Фото: АГН Москва

Более 1,9 миллиона человек в Москве голосовали в Москве онлайн. Из них каждый восьмой, то есть более 250 тысяч горожан, получил подарки в рамках программы «Миллион призов». Об этом в четверг, 23 сентября, заявил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.

— Мы рады сообщить, что программа стимулирования потребительского спроса «Миллион призов» проводится в Москве уже четвертый раз и зарекомендовала себя как эффективный социально-экономический инструмент. В этот раз программа получилась более масштабной — впервые были разыграны квартиры. Кроме 21 квартиры были разыграны 100 автомобилей и 250 тысяч призов.— передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что победителей акции выбирали в эфире телеканала «Москва24». Объявление результатов шло в течение трех дней. В первый день разыграли 10 квартир, во второй их обладателями стали пять москвичей, а в третий еще шесть квартир обрели своих хозяев.

— В начале октября мы планируем провести мероприятия для победителей розыгрыша квартир в стенах МТПП. И всем победителям обязательно до 30 сентября нужно зайти на сайт ag-vmeste.ru и активировать промокод. Все неактивированные коды аннулируются, — предупредил Мохте.

Кроме того, все остальные подарки в рамках акции необходимо забрать до конца текущего года.

До этого сообщалось, что победители программы «Миллион призов» направили 22 миллиона рублей на благотворительность. Свыше десяти миллионов рублей жители столицы направили фонду «Справедливая помощь Доктора Лизы», еще 8,7 миллиона рублей — фонду «Котодетки», четыре миллиона рублей — фонду «Ника».

19 сентября стало известно, что одним из победителей розыгрыша «Миллион призов» стал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что Песков выиграл десять тысяч рублей.

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