Эрдоган заявил, что сделка по С-400 с Россией завершена

Фото: Минобороны РФ

Сделка с Россией по приобретению комплексов С-400 завершена и не будет пересмотрена. Турция не может согласиться с постоянным давлением США из-за нее. Об этом в четверг, 23 сентября, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

— Пусть сначала США исправят свою ошибку в том, что они не продали нам (истребители — прим. «ВМ») F-35 под предлогом С-400. Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться. Сделка с РФ закончена, назад дороги нет, — цитирует его издание Hurriyet.

До этого Эрдоган заявил, что Турция считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины. Государство признает «аннексию» Крыма и считает, что необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар.

21 сентября в администрации Эрдогана сообщили, что он собирается приехать в Сочи с визитом 29 сентября. Визит турецкого лидера на территорию России будет однодневным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время грядущей встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.