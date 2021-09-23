Движение транспорта ограничат с 1 октября на ряде улиц в центре Москвы

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Волхонка Карта всех событий

Движение транспорта по Малому Знаменскому переулку и по улице Волхонка в центре столицы ограничат с 1 октября по 30 декабря текущего года. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что ограничение будет действовать из-за проведения на дорожном участке инженерных работ.

— С 1 октября в Центральном административном округе (ЦАО) будет ограничено движение автомобилей в связи с инженерными работами. Обратите внимание, как будет организовано движение на время проведения работ. Ограничения продлятся до 30 декабря, — рассказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что рабочие займут одну полосу движения на Малом Знаменском переулке в районе пересечения с Колымажным переулком. Также движение ограничат на улице Волхонка в районе пересечения с Колымажным переулком, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В среду, 22 сентября, в Мытищах запустили движение по новому путепроводу. Таким образом, появился выезд по временной схеме на Ярославское шоссе. Общая протяженность составляет около 160 метров.