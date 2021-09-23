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Эрдоган рассчитывает на «важные решения» при встрече с Путиным в Сочи

Михаил Алимов

Политика
Эрдоган рассчитывает на «важные решения» при встрече с Путиным в Сочи
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи будут приняты «важные решения». Об этом он заявил в четверг, 23 сентября.

— Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом — к чему мы пришли и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений, — цитирует его слова газета Hurriyet.

До этого Эрдоган сообщил, что сделка с Россией по приобретению комплексов С-400 завершена и не будет пересмотрена. Он также отметил, что Турция не может согласиться с постоянным давлением США из-за нее.

21 сентября в администрации Эрдогана сообщили, что он собирается приехать в Сочи с визитом 29 сентября. Визит турецкого лидера на территорию России будет однодневным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время грядущей встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.

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