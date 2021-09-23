Победители программы «Миллион призов» начали выбирать призы

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Более 200 тысяч победителей программы «Миллион призов» уже активировали свои коды. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказал руководитель государственного казенного учреждения Москвы «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Он отметил, что почти два миллиона человек приняли участие в акции. При этом три с половиной миллиона пользователей с 12 августа посетили сайт программы и ознакомились с подробностями участия в ней.

— Из 250 тысяч победителей розыгрыша уже более 200 тысяч активировали свои призовые коды, — цитирует Александра Пищелко агентство городских новостей «Москва».

В четверг, 23 сентября, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте заявил, что более 1,9 миллиона человек в Москве голосовали в Москве онлайн. Из них каждый восьмой, то есть более 250 тысяч горожан, получил подарки в рамках программы «Миллион призов».

Он добавил, что объявление победителей шло в течение трех дней. В первый день разыграли 10 квартир, во второй — пять и в третий — шесть.

До этого сообщалось, что победители программы «Миллион призов» направили 22 миллиона рублей на благотворительность. Свыше десяти миллионов рублей жители столицы направили фонду «Справедливая помощь Доктора Лизы», еще 8,7 миллиона рублей — фонду «Котодетки», четыре миллиона рублей — фонду «Ника».