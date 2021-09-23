Ученые выявили влияние погоды на здоровье человека

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Погодные условия влияют на ощущение человеком боли. К такому выводу пришли ученые из Арктического университета Норвегии, сообщает портал Naked Science.

Они провели исследование — около 19 тысяч человек со средним возрастом в 57 лет сообщали о своих ощущениях во время специальных тестов. Их проводили в течение года.

Участникам эксперимента надевали на голень сдавливающий манжет и опускали руки в холодную воду, а параллельно с этим замеряли все погодные условия на улице — температуру, влажность, давление и прочие.

Связаны с возникновением боли оказались температура и давление — участники смогли дольше держать руки в холодной воде в холодную же погоду на улице.

При этом наличие психологических и физиологических факторов, влияющих на результаты тестов, не выявлено.

Семейный врач Алексей Добровольский подтвердил, что в холодную погоду боль переносится легче.

— Жаркая погода с высокой температурой будет усиливать боль. При повышенной температуре проводимость болевых рецепторов будет выше – человек почувствует боль ярче и сильнее. При холодной погоде эффект будет уменьшаться. Холод можно использовать в качестве обезболивающего средства, — рассказал он «Nation News».

По его словам, давление влияет на сосудистые спазмы и, как следствие, на переносимость боли. Но это влияние незначительное и не следует преувеличивать его значимость.

До этого датские ученые выяснили, что шум повышает риск развития болезни Альцгеймера. В их работе поучаствовали более 103 тысяч датчан старше 60 лет с подтвержденной деменцией. Ученые проанализировали их данные и выяснили, что при постоянном шуме дорожного транспорта мощностью более 55 децибел риск развития слабоумия повышается на 27 процентов. При таком же уровне железнодорожного шума — на 24 процента.