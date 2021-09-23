Ребенка госпитализировали после наезда автомобиля во дворе дома в Москве

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Россия, Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

14-летний подросток пострадал в аварии в Западном административном округе (ЗАО) столицы. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве отметили, что происшествие случилось во дворе дома на Мосфильмовской улице. Мальчик передвигался по дворовой территории на самокате, когда на него совершил наезд автомобиль.

— С предварительным диагнозом «ушиб колена» ребенка госпитализировали в медучреждение, — заявили в ГИБДД.

В Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы» добавили, что сотрудники проведут проверку по данному факту.

Также в четверг, 23 сентября, инцидент с участием несовершеннолетнего произошел на Харьковской улице в столице. Здесь на ребенка упала железная дверь в подъезде жилого дома. Отмечается, что на территории подъезда специалисты вели работы по капитальному ремонту. Вероятнее всего, из-за этого железную дверь облокотили на стену напротив лифта. В результате конструкция рухнула на подростка. Девочка отделалась лишь испугом.

В четверг, 23 сентября, пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что за восемь месяцев 2021 года в авариях получили травмы более 500 детей. При этом восемь человек погибли.