Железная дверь рухнула на ребенка в доме на юге Москвы

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Харьковская улица Карта всех событий

Железная дверь упала на ребенка в подъезде жилого дома на Харьковской улице в столице. Кадры инцидента появились в Сети.

На видеоролике заметно, что на территории подъезда специалисты ведут работы по капитальному ремонту. Вероятнее всего, из-за этого железную дверь облокотили на стену напротив лифта.

Зашедшая в подъезд девочка из любопытства дернула за дверную ручку, и конструкция рухнула на нее. После этого девочка выбралась из-под упавшей двери и зашла в лифт.

Видео: vk.com/birulevo_club

Отмечается, что ребенок отделался только испугом.

Также в четверг, 23 сентября, в Москве произошло еще одно происшествие с участием несовершеннолетнего. Велокурьер на юге столицы наехал на коляску с ребенком. Вероятнее всего, он не успел затормозить на мокрой дороге. В результате аварии коляска с ребенком перевернулась.

После случившегося ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, а совершившего наезд курьера полицейские доставили в ОВД.

Результаты проверки данного инцидента прокуратура поставила на контроль.