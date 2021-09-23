Названы продукты, способные избавить от бессонницы

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Американские эксперты заявили, что миндаль, яблоки, батат, мясо индейки, сладкая кукуруза, клюква и мускатный орех благоприятно влияют на сон. Соответствующее исследование в четверг, 23 сентября, опубликовали ученые Национального фонда сна США, передает издание «Мир 24».

Специалисты отметили, что содержащийся в миндале магний обладает успокаивающими свойствами. При этом в яблоках и клюкве содержится много витамина С. Он способствует снижению уровня сахара в крови и артериального давления.

Эксперты отметили, что потребление богатого клетчаткой батата связано со временем, которое человек проводит в стадии глубокого сна. А содержащийся в мясе индейки триптофан известен своим успокаивающим эффектом.

Мелатонин в кукурузе также стабилизирует сон, а мускатный орех расслабляет сосуды и оказывает благоприятное воздействие на настроение человека, сообщили эксперты.

Ранее ученые из Арктического университета Норвегии заявили, что погодные условия влияют на ощущение человеком боли. Их исследование подтвердил семейный врач Алексей Добровольский. Он добавил, что в холодную погоду боль переносится легче.

Источник: mir24.tv