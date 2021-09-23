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Адвокат объяснила, кому положены дополнительные выходные дни

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Общество
Адвокат объяснила, кому положены дополнительные выходные дни
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Дополнительные дни отдыха положены людям по Трудовому кодексу РФ за работу в выходные дни, праздники и переработку. Об этом в четверг, 23 сентября, заявила член Коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева.

Два дня положены донорам крови, четыре в месяц — родителям, воспитывающим детей-инвалидов. На такой выходной могут претендовать и женщины, работающие в сельской местности. Кроме того, на один неоплачиваемый выходной должны рассчитывать родители детей до 16 лет, которые работают на Крайнем Севере, передает РИАМО.

Получить отгул можно и из-за прохождения плановой диспансеризации или медосмотра по инициативе работодателя.

В августе юрист объяснил, «сгорает» ли неиспользованный отпуск. Дни отпуска, которые работник не успел использовать за год, могут быть перенесены на следующий. Согласно статье 122 Трудового кодекса РФ, оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Это право возникает у работника по истечении шести месяцев непрерывной работы.

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