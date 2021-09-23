Ресторатор рассказал, как программа «Миллион призов» помогла бизнесу

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Акция #ВыбираемВместе в рамках программы «Миллион призов» помогла бизнесу и горожанам в Москве. Об этом в четверг, 23 сентября, заявил ресторатор, совладелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук.

— Эта акция проходит успешно — она поддерживает людей и стимулирует бизнес. К нам приходят люди и тратят свои баллы. Я помню, что после последней акции 10 процентов гостей приходили к нам с купонами, и это была нам хорошая поддержка, особенно в период локдауна. И сейчас это будет хорошая поддержка, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

До этого он заявил, что вопрос целесообразности электронного голосования в XXI веке даже не стоит обсуждать. Акция позволяет горожанам выигрывать квартиры и машины. Кроме того, она поддерживает бизнес — магазины и рестораны, в которых москвичи тратят полученные баллы.

Победителей программы «Миллион призов» определили среди участников онлайн-голосования. За три дня розыгрыша призы выиграли 250 242 человека.

Всего было разыграно 37,5 тысячи призов, в том числе шесть однокомнатных квартир, 25 автомобилей, а также 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить в кафе, ресторанах, магазинах, аптеках или отправить на благотворительность.

Электронное голосование проходило в Москве с 17 по 19 сентября. Жители столицы голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, Мосгордумы — в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.