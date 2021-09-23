Грузовой автомобиль загорелся на Нижегородской эстакаде в Москве

\ / Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Нижегородская транзитная эстакада Карта всех событий

Грузовик загорелся на Нижегородской эстакаде в столице. Об этом сообщили в четверг, 23 сентября, в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед пересечением с Нижегородской улицей.

В настоящий момент на месте работают экстренные городские службы. Причины произошедшего и информация о пострадавших пока уточняются.

— Движение свободно по двум полосам из четырех, по возможности выбирайте пути объезда, — заключили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В понедельник, 20 сентября, источник в экстренных службах рассказал «Вечерней Москве», что грузовик и три легковых автомобиля попали в аварию на юге города. Инцидент произошел на улице Ясеневой, дом 30.

Также 20 сентября в Госавтоинспекции Москвы заявили, что в период с 13 по 19 сентября на дорогах столицы зарегистрировали 165 аварий, в них погибли семь человек.