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Семь автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в столице

Виктория Сикерина

Происшествия
Семь автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в столице
Фото: Moscow-Live
Россия, Москва, Ленинградский проспектКарта всех событий

Семь автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте после пересечения с Северо-Западной хордой (СВХ) в Москве. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В настоящий момент специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия и информацию о пострадавших.

— Движение транспорта осуществляется по одной полосе из трех. По возможности выбирайте пути объезда, — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на Нижегородской эстакаде в столице загорелся грузовой автомобиль. В департаменте транспорта заявили, что инцидент произошел на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед пересечением с Нижегородской улицей.

В понедельник, 20 сентября, в Госавтоинспекции Москвы рассказали, что в период с 13 по 19 сентября на дорогах столицы зарегистрировали 165 аварий, в них погибли семь человек. Также в ведомстве отметили, что на 23 человека автомобили совершили наезд в зоне пешеходного перехода. Всего ранения различной степени тяжести на прошлой неделе получили 173 человека.

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