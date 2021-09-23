Финансовый эксперт назвал эффективные способы рефинансирования ипотеки

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Сделать выгодной ипотеку можно с помощью знаний некоторых правил. Их в четверг, 23 сентября, назвал финансовый специалист Александр Патешман.

Он отметил, что рефинансирование ипотеки влечет за собой накладные расходы, как при открытии кредита.

— Это и страхование, и оценка квартиры. И тут необходимо посмотреть, вернет ли вам банк, в котором открыта ипотека, часть страховки, — заявил эксперт.

По его словам, разница в процентных ставках не должна превышать 2–2,5 процента.

— Если вы взяли ипотеку под 15 процентов, а вам предлагают 12 процентов, то рефинансирование вам выгодно, но если разница составляет, например, один процент, то из-за трат на страховку и прочих расходов вы практически ничего не выигрываете, — добавил Александр Патешман.

Также он посоветовал узнать о возможности досрочного погашения ипотеки. Рефинансирование в меньшие сроки выгодно заемщику, если у него есть на это финансовая возможность, заключил специалист в беседе с «Радио 1».

В ЦБ посоветовали гражданам «не полагаться только на государство» к моменту выхода на пенсию. Россиянам порекомендовали заранее формировать капитал, способный обеспечить комфортную жизнь в старости. Это заявление в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал специалист по финансовой грамотности Сергей Макаров.