Тайны Сокольников и сказки Пушкина: восемь столичных парков подготовили осенние экскурсии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве восемь парков приглашают гостей на различные экскурсии, которые помогут скрасить хмурые осенние дни. Парк Горького, Нескучный сад, парк искусств «Музеон», парки «Сокольники», «Митино», «Северное Тушино», Таганский и «Усадьба Воронцово» приготовили для посетителей нечто особенное.

Например, парк «Сокольники» на маршруте «Криминальные Сокольники: преступления, кутеж и курьезные случаи» расскажет об истории района — когда-то он был окраиной столицы и привлекал разбойников всех мастей. Две экскурсии состоятся 25 сентября в 12:00 и 8 октября в 16:00. Участие в них платное, с подробностями можно ознакомиться на сайте.

В том же парке в 12:00 30 октября пройдет еще одна экскурсия «Что такое парк?». Она будет интересна для детей от шести лет. Вход также платный, билеты находятся на сайте мероприятия.

Кроме того, на бесплатную экскурсию посетителей ждет Таганский парк — 25 сентября в 12:00 специалисты расскажут его историю. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться.

25 и 30 сентября в 11:00 пройдут экскурсии по Нескучному саду. Посетители будут кататься на электробусе и любоваться из его панорамных окон на достопримечательности, слушая комментарии гида.

26 сентября в 11:00 можно посетить парк искусств «Музеон». Крупнейший музей скульптуры под открытым небом и увлекательные истории о связи этой местности с крымскими татарами не дадут заскучать.

Парк Горького зовет юных любителей Пушкина в 11:00 28 сентября на экскурсию «Сказки старого парка». Дети от пяти лет смогут посмотреть самые красивые уголки парка, а гид в это время будет зачитывать отрывки из сказок великого писателя.

10 и 23 октября в 11:00 посетители смогут отправиться в масштабный автобусный маршрут «Гранд-тур». Его протяженность весьма значительная — от партерной части парка Горького через парк искусств «Музеон» и Нескучный сад к Воробьевым горам.

Автобусные экскурсии платные. Ознакомиться с их полным расписанием и зарегистрироваться можно на сайте.

Также для посетителей доступны мероприятия в других парках. В ландшафтном парке «Митино» 2 октября в 11:00 проведет экскурсию зоолог, популяризатор науки и фотограф дикой природы Илья Гомыранов. Приобрести билет и подробнее узнать о программе можно здесь.

Посетители парка «Северное Тушино» могут бесплатно попасть на экскурсию, посвященную Великой Отечественной войне. Необходима предварительная регистрация, мероприятие состоится 9 октября в 14:00.

А «Усадьба Воронцово» предлагает гостям сразу два маршрута, на которых расскажут об истории парка и его текущих достопримечательностях. Например, оранжерее. «История усадьбы Воронцово» пройдет 10 октября в 13:00, а «Дары осени» можно посетить 17 октября в 12:00. Обе экскурсии бесплатные, за неделю до их начала нужно зарегистрироваться на сайте парка, передает официальный портал мэра Москвы.

До этого сообщалось, что бесплатные лекции пройдут на ВДНХ в День туризма. Так, 25, 26 и 27 сентября в 12:00 и 16:00 гостей парка приглашают на экскурсию, которая посвящена одному из самых знаковых мест ВДНХ — павильону «Рабочий и колхозница». В ходе мероприятия слушатели узнают об авторе композиции, об истории монумента, а также смогут подняться на крышу объекта, откуда им откроется потрясающий вид на Москву.