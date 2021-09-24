Экспорт продукции машиностроения в Москве вырос почти в полтора раза

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Столичные машиностроители за первую половину 2021 года экспортировали продукции на 4,59 миллиарда долларов. Это на 46,7 процента больше, чем за такой же период в прошлом году. А по сравнению с допандемийным 2019 годом этот показатель вырос на 15 процентов.

— Прежде всего это связано с увеличением спроса на оборудование и детали. Продукция машиностроительной отрасли Москвы сегодня востребована в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной и Южной Азии, Европе, а также в Северной Африке, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего у столицы покупали Китай (483,17 миллиона долларов), Казахстан (480,84 миллиона долларов), Белоруссия (433,60 миллиона долларов), Германия (240,89 миллиона долларов) и Гонконг (164,43 миллиона долларов).

Самый высокий спрос — на механическое оборудование и технику. Компьютеры экспортировали на сумму 1,11 миллиарда долларов, что на 20 процентов больше, чем в первой половине 2020 года.

— В эту категорию, например, входят фильтровальное оборудование и жидкостные насосы, поставки этих товаров за рубеж выросли относительно прошлого года на 79,2 процента и 35 процентов соответственно. Хочу обратить внимание, что под компьютерами подразумевается электрооборудование для сложной промышленной техники, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Поставки электрических устройств, освещения и аппаратуры связи даже превышают объемы 2019 года, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что товарооборот между Москвой и странами Латинской Америки вырос на 54 процента. Он достиг 1,84 миллиарда долларов, что на 54,4 процента больше аналогичного периода прошлого года и на 26,6 процента больше показателя первого полугодия 2019-го.