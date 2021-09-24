Движение в Ксеньинском переулке полностью восстановлено после инцидента с автобусом

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Ксеньинский переулок Карта всех событий

Движение в Ксеньинском переулке полностью восстановили. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение полностью восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

До этого сообщалось, что в Ксеньинском переулке в районе дома №3 частный автобус задним колесом застрял в яме. На месте работали оперативные службы города. Он перегородил проезд. После чего движение по переулку полностью перекрыли.

В ночь на 21 сентября произошел еще один инцидент с общественным транспортом. На дублере Дмитровского шоссе загорелся электробус 2018 года выпуска. Этот случай стал первым за все три года эксплуатации электрической техники. Электробус ехал без пассажиров техническим рейсом в парк.