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Более 4 тысяч человек получат новое жилье по реновации в районе Хорошево-Мневники

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 4 тысяч человек получат новое жилье по реновации в районе Хорошево-Мневники
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

На первом этапе программы реновации жилья в столичном районе Хорошево-Мневники переселят более четырех тысяч человек. Об этом в пятницу, 24 сентября, заявил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— По программе реновации, на первом ее этапе до 2024 года запланировано начать переселение 4,3 тысячи жителей Хорошево-Мневников. Предстоит демонтировать 20 пятиэтажных домов, на месте сноса которых впоследствии будут построены новые жилые корпуса, — рассказал он.

По программе реновации в Хорошево-Мневниках переселят более 31 тысячи человек. Они получат новые квартиры в 11 стартовых площадках, общая жилая площадь которых 143,8 тысячи квадратных метров. Пока полностью готовы три новостройки.

На втором этапе программы, с 2025 по 2028 год, переселят 18 тысяч человек. На третьем, который пройдет с 2029 по 2032 год, еще 8,4 тысячи жителей.

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел построенную по реновации новостройку в Хорошево-Мневниках. Глава города посетил открытие первой новостройки по реновации в районе. Всего жители более 150 домов в районе переедут по программе реновации в новостройки.

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