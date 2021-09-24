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Программа к 80-летию начала битвы за Москву пройдет в Музее Победы

Ольга Маркова

Развлечения
Программа к 80-летию начала битвы за Москву пройдет в Музее Победы
Фото: АГН Москва

Музей Победы 30 сентября приглашает посетителей на специальную программу, приуроченную к 80-летию начала битвы за Москву. Здесь можно будет принять участие в экскурсиях, увидеть киноленты и выставку, услышать чтение фронтовых стихов.

Старт программе даст экскурсия «Москва за нами», которая пройдет в экспозиции «Подвиг Армии». Ее участники узнают, что захват Москвы был главной целью нацистской операции «Тайфун», и как столица, находясь практически на линии фронта, стала неприступной крепостью для врага.

Акция «Ромашка Победы» состоится в Зале Полководцев.

Поэт Максим Добророднов прочитает письма участников народного ополчения и героев обороны Москвы, а учащиеся КИНОшколы «1ыйКАДР» выступят с постановкой «Военные письма», где посетители узнают о событиях далеких дней, переживаниях и мечтах советских людей в годы Великой Отечественной войны.

Выставку о подвиге 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района в битве за Москву можно будет увидеть в зале «Школьный музей Победы». Здесь представлены личные вещи ополченцев, найденные на полях сражений 2-й дивизии, воспоминания военных лет ополченца Вадима Шимкевича, фляга одного из бойцов с надписью «Ш.10.10.41», наручные часы и реликвии, принадлежавшие ополченцу Вадиму Гудкову.

В кинозале «Конев» состоится показ документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой». Снятый в 1942 году на Центральной студии кинохроники, он стал первым советским фильмом, получившим премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

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