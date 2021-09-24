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Уголовное дело возбудили в отношении ревнивца, избившего венеролога в Нижневартовске

Михаил Алимов

Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении ревнивца, избившего венеролога в Нижневартовске
Фото: СК РФ
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовск, улица Мира, 63 Карта всех событий

В Нижневартовске ревнивый муж избил врача-венеролога, обследовавшего его жену. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Инцидент произошел 21 сентября в одной из частных клиник города. Мужчина подошел к специалисту с заявлением, что тот якобы покушался на неприкосновенность супруги во время профильного осмотра. После чего два раза ударил медработника в лицо.

— Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия».

В апреле «ВМ» сообщала о еще одном ревнивом супруге. Тогда все закончилось трагичнее — пьяный мужчина убил свою жену в ходе ссоры.

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