Пьяный ревнивец убил гражданскую жену в Зеленограде

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Следователи Зеленоградского административного округа расследуют убийство 33-летней женщины, погибшей от рук своего гражданского мужа. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова в среду, 7 апреля.

По ее словам, в ночь на 8 апреля в нежилом помещении в Зеленограде, которое незадолго до трагедии арендовала женщина, между ней и ее 35-летним гражданским супругом разгорелась ссора. В ходе скандала мужчина, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, ударил девушку ножом в грудь. Женщина скончалась на месте.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в преступлении полностью признал свою вину, объяснив, что причиной ссоры между ним и погибшей стала ревность. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

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