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Следком возбудил уголовное дело по факту нападения матери на собственную дочь
Фото: СК РФ

Следком возбудил уголовное дело по факту нападения матери на собственную дочь

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Корнейчука Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении москвички, которая пыталась задушить свою дочь. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова в среду, 7 апреля.

Инцидент произошел по адресу улица Корнейчука. Уголовное дело возбуждено по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По словам Ивановой, пьяная москвичка набросилась на свою 10-летнюю дочь и стала ее душить. В происходящее вмешалась бабушка ребенка, она немедленно остановила не контролирующую себя мать. Позже бабушка вызвала скорую помощь.

На данный момент здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее «ВМ» писала о том, что столичная прокуратура начала проверку по факту насилия в отношении ребенка.

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