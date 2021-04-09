Утопающая женщина была спасена в центре столицы из Москвы-реки

Фото: Пресс служба Департамента ГОЧСиПБ москвы

Россия, Москва, 7-й Ростовский переулок, 11 Карта всех событий

Утопающую женщину спасли из Москвы-реки в центре столицы. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Сообщается, что инцидент произошел рядом с домом 11 на 7-м Ростовском переулке. Спасатели подплыли на катере к утопающей и оказали ей помощь.

Ранее «ВМ» писала о том, как спасатели вызволили девушку с дрейфующей льдины на Москве-реке. Тогда спасатели обнаружили девушку в районе Саввинской набережной. Она сидела на льдине в 30 метрах от берега.

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