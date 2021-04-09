Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Утопающая женщина была спасена в центре столицы из Москвы-реки
Фото: Пресс служба Департамента ГОЧСиПБ москвы

Утопающая женщина была спасена в центре столицы из Москвы-реки

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, 7-й Ростовский переулок, 11 Карта всех событий

Утопающую женщину спасли из Москвы-реки в центре столицы. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Сообщается, что инцидент произошел рядом с домом 11 на 7-м Ростовском переулке. Спасатели подплыли на катере к утопающей и оказали ей помощь.

Ранее «ВМ» писала о том, как спасатели вызволили девушку с дрейфующей льдины на Москве-реке. Тогда спасатели обнаружили девушку в районе Саввинской набережной. Она сидела на льдине в 30 метрах от берега.

Читайте также: Мошенники по поддельным документам получили 30 миллионов рублей

катерспасениеМосква-река
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем русский путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Все мнения
О проекте
Читайте нас в