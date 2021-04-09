Мошенники по поддельным документам получили 30 миллионов рублей

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Полиция задержала группу мошенников, которые получали страховые выплаты по поддельным документам. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники подделывали документы о наступлении страховых случаев и предоставляли их в страховую компанию.

— В целях конспирации для перечисления страховых возмещений указывались расчетные счета подставных лиц, которых подозреваемые подыскивали заранее. Полученные денежные средства обналичивались и распределялись между фигурантами, – сообщает Ирина Волк.

Уточняется, что полиция задержала пять мошенников, а также их предполагаемого лидера. В отношении задержанных Следком возбудил 16 уголовных дел по статье «Мошенничество».

Также сообщается, что преступники могут быть причастны еще к сотне аналогичных эпизодов. Предварительная сумма ущерба оценивается в 30 миллионов рублей.

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