Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мошенники по поддельным документам получили 30 миллионов рублей
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Мошенники по поддельным документам получили 30 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Полиция задержала группу мошенников, которые получали страховые выплаты по поддельным документам. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники подделывали документы о наступлении страховых случаев и предоставляли их в страховую компанию.

— В целях конспирации для перечисления страховых возмещений указывались расчетные счета подставных лиц, которых подозреваемые подыскивали заранее. Полученные денежные средства обналичивались и распределялись между фигурантами, – сообщает Ирина Волк.

Уточняется, что полиция задержала пять мошенников, а также их предполагаемого лидера. В отношении задержанных Следком возбудил 16 уголовных дел по статье «Мошенничество».

Также сообщается, что преступники могут быть причастны еще к сотне аналогичных эпизодов. Предварительная сумма ущерба оценивается в 30 миллионов рублей.

Читайте также: Москвичка напала с ножом на собственную дочь в Москве

мошенникистраховые выплатыИрина Волк
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем русский путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Все мнения
О проекте
Читайте нас в